A Gaetano Buttaro il primo premio di ’Sapori e Arte’

Si è conclusa sabato la Mostra Collettiva degli artisti finalisti del Concorso d’Arte “Contemporaneamente Sapori e Arte”, con la proclamazione e la cerimonia di premiazione dei vincitori. Tra tutti i partecipanti al concorso, la giuria tecnica aveva selezionato i 12 finalisti le cui opere sono state in mostra dal 13 al 20 settembre a Pallavicini22 Art Gallery in viale Pallavicini 22 a Ravenna. “Arte è sapore” di Gaetano Buttaro si è aggiudicata il 1° premio: una mostra personale presso lo spazio espositivo Wundergrafik di Forlì (data da definire); “Tomato red” di Marina Comerio si è aggiudicata il 2° premio ’Gin d’Autore’: è offerta al vincitore la possibilità di collaborare con Mosaico Spirits per creare un gin personalizzato, ispirato alla sua opera d’arte. “Sapidità” di Livio Savioli si è aggiudicata il 3° premio: un giorno di ospitalità nei locali di affinamento e nei laboratori della famiglia Brancaleoni, nella Valle del Rubicone, guidati dai titolari di Casa Romagna. “I burdigoni della nonna” di Maria Chiara Zarabini ha ricevuto la menzione speciale della giuria: un utensile d’argento della collezione Gioielleria Cellarosi, Ravenna. Le altre finaliste: “Siamo ciò che scartiamo” di Philippa Armstrong, “Citrus Limon” di Martina Baldetti, “Spremuta di melagrana” di Saro Brancato, “L’alimentari” di Armando, “Gròham” di Claire Gaffa, “Zuppiera Rosenthal” di Mirna Montanari, “Dessert disatteso” di Sara Ronconi, “Note di gusto” di Erica Stanzani.