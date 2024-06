A Giancarlo Mazzuca stasera il Premio Romagna

Un giovedì ricco di iniziative al Festival della Romagna. Si inizia alle 17, con ‘Aperitivo coi pescatori’, organizzato dal Circolo Ricreativo Pescatori La Pantofla di Cervia, una visita guidata allo storico ‘Borgo dei Pescatori’. Il ritrovo è alle 17, davanti alla Torre San Michele. Introduzione storica di Renato Lombardi. Segue l’illustrazione delle caratteristiche della barca storica ‘Maria0, recuperata e salvata dall’abbandono dal Circolo Pescatori, ormeggiata alla banchina di fronte alla Torre San Michele, a cura di Luigi Padoan. Poi passeggiata alla scoperta dell’antico borgo dei pescatori. Con l’arrivo al Circolo Pescatori è prevista la degustazione di un aperitivo “marinaro” allietato da canti e stornelli dei Trapozal (prenotazione presso Cervia In 0544.974400 – sede nella Torre San Michele). La quota di partecipazione è di 9 euro per gli adulti e di 5 euro per bambini fino a 12 anni. Il ricavato dell’iniziativa va sostegno delle spese per il restauro e per la manutenzione della barca storica ‘Maria’. Alle 21, incontro davanti alla Torre San Michele su: ‘Salina di Cervia – quali prospettive dopo la devastante alluvione del 2023?’. Nel corso della serata consegna del Premio Romagna a Giancarlo Mazzuca per aver contribuito come direttore di testate giornalistiche, autore di libri e di ricerche storiche, alla valorizzazione della Romagna. Alle 21.30, in piazza Garibaldi, spettacolo con l’orchestra Mirko Gramellini.