A Granarolo aprirà una grande sala slot

È stata confermata nel corso del consiglio comunale di martedì sera l’indiscrezione secondo cui una sala slot di grandi proporzioni avrebbe ottenuto le autorizzazioni per poter inaugurare i propri locali in via Granarolo, sull’arteria stradale più trafficata della città. Lo ha spiegato il vicesindaco Andrea Fabbri replicando ad un’interrogazione di Italia Viva: "Inizialmente la richiesta del gestore era stata respinta", ha precisato Fabbri, "in quanto l’ingresso della sala slot risultava posto a 494 metri dal più vicino luogo sensibile", cioè l’asilo Sacro cuore situato in una strada perpendicolare.

Mancava dunque il requisito principale richiesto dalla legge regionale per le sale slot, e cioè l’essere collocate ad almeno 500 metri da una serie di luoghi cosiddetti ‘sensibili’, definiti dalla stessa legge.

Il gestore ha però ripresentato la richiesta spostando l’ingresso in un’altra parte della struttura, venti metri più in là rispetto a quanto avveniva prima.

A quel punto gli uffici – "ahimè", ha sospirato Fabbri davanti al consiglio comunale – hanno solo potuto avallare la richiesta. La legge regionale del 2013 elenca fra i luoghi sensibili gli edifici scolastici, gli impianti sportivi, i luoghi di culto, le strutture residenziali e semiresindenziali, le strutture ricettive per le categorie protette, i luoghi di aggregazione.

Nella mappatura dei luoghi fatta dall’Unione della Romagna faentina nel 2018 sono compresi pure rioni e discoteche, e dal 2019 anche i parchi – terminologia con cui si intendono le aree verdi dotate di un proprio nome o intitolati a personaggi illustri. "Altre verifiche sono state fatte rispetto alla lontananza dalla scuola primaria Martiri di Cefalonia, dalla sede della polisportiva San Rocco 2001, dalla scuola per l’infanzia Stella polare, e dalla scuola secondaria di prima grado di via Ravegnana".

In tutti i casi la distanza di 500 metri risulterebbe rispettata.

La vicina area verde "al momento del rilascio dell’autorizzazione non era intitolata", dunque non aveva la qualifica di ‘parco’, mentre "risultava chiusa la chiesetta dell’oratorio di San Rocco di proprietà dell’Asp".

Continua il vicesindaco: "Abbiamo chiesto comunque agli uffici nuove integrazioni e verifiche sulle distanze dai molti luoghi di aggregazione giovanili presenti nelle vicinanze. Vogliamo capire se rispetto a quando è stato rilasciato quel parere siano intervenute eventuali modifiche. Da allora è passato molto tempo".

