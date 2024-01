A ’La Casa delle Marionette’ laboratori per costruire burattini

Riparte domenica la minirassegna “Domeniche al museo”, una ricca programmazione di laboratori e narrazioni che il Teatro del Drago e il Museo La casa delle Marionette rivolge al pubblico delle famiglie, ai bambini, genitori, per scoprire il fantasioso mondo del Teatro di Figura. Da domenica , infatti, il Museo La Casa delle Marionette ospiterà “Gli elementi della figura”, un ciclo di laboratori dedicati ai cinque elementi della natura terra-fuoco-aria-acqua- metallo, per permettere a bambini e bambine di vivere da protagonisti l’affascinante mondo del teatro di Figura. A partire da materiali di riciclo ed ecosostenibili verranno costruiti marionette, burattini, sagome per ombre, pupazzi, sperimentando tecniche diverse, guidati dalla fantasia. Primo appuntamento alle 11; per bambini da 3 anni in poi. Prossimo appuntamento il 9 febbraio alle 17. Prenotazioni: 392/6664211; prenotazione@teatrodeldrago.it; 5 euro.