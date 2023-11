A ’La voce artistica’ la musica degli Oblivion

Si è aperto il convegno internazionale di foniatria e logopedia ’La voce artistica’, in programma al teatro Alighieri di ravenna da fino a domenica. Oggi alle 8.30 lezione magistrale; chairman: Eleonora Magnelli, Eleonora Bruni, Sabrina Avantario su Laryngeal Mechanisms in Modern Singing: strategies in performing a song Nathalie Henrich Bernardoni, Antonio Di Corcia, Franco Fussi.

Alle 17 Le voci dal mondo con Alessio Surian e alle 17.30 workshop: ’Mi piacerebbe vederlo col Praat’: estemporanea di analisi acustica del canto Youri Marin. In serata, poi, il teatro Alighieri si apre alla cittadinanza con lo spettacolo-concerto ’La voce parodistica’ degli Oblivion, appositamente ideato per l’appuntamento ravennate, in programma alle 21.30. Lo spettacolo è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.