A Latina con il dubbio Dron. Serve un blitz scacciacrisi

Chissà se lontano dalla Romagna, l’OraSì riuscirà ad interrompere la striscia negativa di quattro sconfitte consecutive. I giallorossi sono attesi alle 18 dalla Benacquista Latina e soltanto all’ultimo sapranno se potranno schierare Dron, assente giovedì per un problema muscolare. Il playmaker sta svolgendo terapie, ma la contrattura poco sopra l’adduttore all’altezza del gluteo con cui sta convivendo, porta lo staff medico a non accelerare i tempi, perché un giocatore come lui che ha nello scatto e nella velocità le sue armi in più, sollecita molto quella zona muscolare. Il suo impiego non dovrà far rischiare una ricaduta, ma la sua assenza sarebbe un vero problema, come si è visto contro Roma.

Ovviamente la Benacquista e la squadra capitolina in comune hanno soltanto la provenienza geografica vista la diversità di organici, anche se quello di Latina è comunque di buon livello e non certo da soli quattro punti in classifica. Il centro argentino Caffaro, alla seconda stagione in B, è il migliore realizzatore di suoi con 14.6 punti di media, seguito dall’ala Baldasso (in dubbio) con 13.6 e da Rossi con 13.2. Guastamacchia, Paci, Mennella, Merletto e Giancarli sono altri giocatori che conoscono bene il campionato e che possono essere decisivi.

"Latina è stata in partita con Roseto fino all’ultimo quarto – spiega coach Andrea Gabrielli – e soprattutto in casa è molto pericolosa. Nonostante abbia un buon roster, non è ancora riuscita a mostrare tutto il suo potenziale e dunque dovremo stare attenti. Affronteremo una squadra che può presentare tante tipologie di quintetto e dovremo giocare una partita aggressiva che ci permetta di essere presenti in difesa. Ho parlato con i giocatori a lungo nei giorni scorsi e sono certo che rialzeranno subito la testa, perché vogliano riscattare il passo falso con Roma, dove hanno commesso errori a causa anche dell’inesperienza"

l.d.f.