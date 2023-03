A lezione da Reviati

Si intitola ’Disegnare le parole’ il laboratorio di serigrafia che Ravenna Teatro, insieme a Else Edizioni e Davide Reviati, organizza il 3 e 4 aprile, dalle 10 alle 17 all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, nell’ambito del progetto sul fumetto condotto insieme a Coconino Press. Il laboratorio permetterà ai partecipanti di realizzare un libro illustrato, stampato e rilegato da loro. Else Edizioni - Edizioni Libri Serigrafici E altro - è una casa editrice, un laboratorio artigianale di stampa serigrafica e un’associazione che nel 2012 nasce a Roma dall’incontro tra professionisti in diversi campi dell’editoria, grafica, illustrazione e stampa d’arte. Else pubblica albi illustrati che ripropongono e riflettono mutamenti sociali, politici e pedagogici attraverso grandi opere letterarie e l’illustrazione.

Davide Reviati è fumettista e illustratore ravennate tra i più importanti nel panorama italiano, riconosciuto all’estero, in Europa e in America, per la capacità del suo tratto di evocare un universo lirico in grado di parlare a tutti. Il corso permetterà un’introduzione alla stampa serigrafica e molto altro. Il tutto all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, via delle Industrie 76, al costo di 50 euro (posti limitati, iscrizione obbligatoria). Iscrizioni presso Ravenna Teatro entro il 31 marzo; 054436239 o [email protected]