A lezione dal maestro Olmi

Ieri è iniziata al liceo artistico ‘Nervi Severini’ la serie di lezioni, conferenze e concerti che la Cooperativa Emilia Romagna Concerti e la Young Musicians European Orchestra hanno programmato per coinvolgere maggiormente gli studenti e i giovani nello spettacolo musicale dal vivo. La lezione inaugurale è stata svolta dal maestro Paolo Olmi, che ha fatto un intervento introduttivo “panoramico” analizzando per sommi capi gli ultimi 400 anni di musica dal punto di vista storico ed estetico soffermandosi in maniera particolare su Beethoven e Rossini, gli autori ai quali verranno dedicati i prossimi concerti della stagione musicale “Capire la musica”.

Agli incontri successivi del liceo artistico parteciperanno alcuni giovanissimi musicisti tra i quali anche il violoncellista Haolong Chen, di 14 anni, che da Shanghai si è appena trasferito a Ravenna per studiare al Conservatorio ’Verdi’; durante questi incontri verranno mostrate ai presenti le varie famiglie di strumenti a fiato e a corda.

"Questo corso musicale - spiega la professoressa Nicoletta Gobbi - si è già svolto con successo nel 2022 e per il 2023 prevede in tutto 7 incontri, fino al 18 aprile, alcuni dei quali avranno luogo nella sala Corelli del teatro Alighieri. Si tratta di attività particolarmente importanti per la scuola perché la Musica e le Arti Figurative hanno ovviamente molti punti di contatto che ne favoriscono la comprensione reciproca. Il maestro Olmi ha una grande abilità comunicativa e già lo scorso anno i nostri ragazzi si erano appassionati sia alle spiegazioni che ai concerti dal vivo".

Il coordinamento di tutte le attività promozionali di Erconcerti e Ymeo da qualche mese è svolto da un giovane studente del Campus universitario, Amir Abd El Rahman, il quale ha spiegato che, oltre al liceo artistico ed altre scuole ravennati, nel 2023 sono state programmate decine di altre manifestazioni musicali al Mar, al Museo Classis, al Museo Tamo e alla Biblioteca Classense.

"Particolarmente importante per noi - dice Amir - è anche la collaborazione con Acer, l’Istituto Autonomo delle Case Popolari, che in alcuni suoi locali incoraggia e favorisce le attività musicali di tanti giovani. Vogliamo diffondere la musica a 360 gradi. Molti sono convinti che questo genere sia troppo impegnativo, poco stimolante e anche noioso, ma se si riesce a portarli a un concerto, soprattutto con interpreti giovanissimi e dinamici come sono i nostri, quasi sempre cambiano idea".

Il progetto è finanziato dal Ministero per la Cultura, Regione Emilia Romagna, Comune di Ravenna e Eni-Main Sponsor, che sostiene tutte le attività’ di Erconcerti per le scuole di Ravenna nella stagione 202223