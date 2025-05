A lezione dal ministro Valditara: "Più formazione professionale"

Educazione alla sicurezza e potenziamento della formazione professionale nelle scuole. Sono questi i macrotemi dell’intervento del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara di ieri mattina a Ravenna, all’interno della sede della Job Industrial Academy.

"Le scuole devono fornire ai ragazzi le possibilità per essere pronti ad operare nel mondo del lavoro – spiega il Ministro davanti a circa 200 studenti delle superiori di Ravenna, docenti e alle autorità civili e militari del territorio –. Le scuole devono investire sulla formazione e sicurezza sul lavoro, sono fiero di far parte di un Governo che ha varato un importante decreto sulla sicurezza". Il legame tra formazione, sicurezza e lavoro è alla base delle attività svolte nella Job Industrial Academy, luogo che ha ospitato l’evento, dove professionisti insegnano a ragazzi e ragazze le basi di diversi mestieri, abbinando la pratica alla teoria imparata a scuola. Elettricisti, saldatori, operai. Sono queste alcune delle figure che vengono formate gratuitamente dalla Job Industrial Academy, per preparare i ragazzi al mondo del lavoro e aiutare le aziende ad assumere personale già specializzato.

"È una grande sfida per tutti – continua Valditara – perché i ragazzi sono il futuro del nostro sistema produttivo. Le scuole italiane rappresentano un’eccellenza ma non ne siamo ancora tutti consapevoli. Durante le mie visite nelle scuole, noto con piacere che studenti dell’agrario, alberghiero, ma non solo, realizzano dei prodotti che poi vengono venduti all’esterno durante le fiere o negli stand di particolari eventi. Grazie alla ricerca, curiosità e passione dei ragazzi possiamo contribuire alla crescita del Paese".

Tra le riforme del Ministro Valditara, c’è anche quella definita "4+2" (entrata in vigore lo scorso settembre), cioè un percorso di studi quadriennale seguito da due anni di specializzazione negli Its Academy: "In questo modo si valorizza il legame tra formazione e produzione. Le competenze sono il pilastro del nostro sistema produttivo".

Jacopo Ceroni