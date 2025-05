A lezione di scavo da ‘Gea - Il Giardino del Tempo’

Tra le varie iniziative primaverili organizzate nel suggestivo scenario di ‘Gea - Il Giardino del Tempo’ (parco didattico geologico e sensoriale situato nella frazione lughese di Giovecca lungo l’omonima via e a poche decine di metri dall’argine del Santerno), oggi alle 16 proseguono i laboratori al villaggio preistorico: dopo la realizzazione di piccoli manufatti in argilla e la cottura con metodo preistorico sarà la volta dell’apertura della buca per lo scavo e il recupero dei manufatti. Nel corso del pomeriggio sarà possibile passeggiare fra fossili e riproduzioni artistiche curate da @zanotti_isabella @Isabella Zanotti e realizzare il proprio amuleto fossile profumato da portare con se. Le attività sono svolte in collaborazione del Comitato per lo studio e la tutela dei beni storici del Comune di Lugo. L’ingresso al parco è libero (laboratorio su prenotazione a pagamento). Info. 339.1669809.