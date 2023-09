A lezione di scrittura

La libreria Dante di Longo, invia Diaz 39 a Ravenna, ospiterà per la seconda volta un corso di sei lezioni della scuola Holden con la docente Giusi Marchetta - due dal vivo quattro in modalità virtuale - dal 22 ottobre al 26 novembre. Sarà un laboratorio di scrittura base: in libreria, si metteranno a punto gli strumenti della narrazione per provare a usarli. Ci si allenerà a scrivere incipit, dialoghi e descrizioni, si studierà come si organizza un plot, si sceglierà il genere a cui dedicarsi, soffermandosi sulla ricerca della giusta voce narrante. È un percorso pensato per chi vuole scrivere e magari non sa ancora da dove iniziare, o per chi ha già qualche esperienza ma desidera un ripasso, per sentirsi più consapevole la prossima volta in cui comincerà a scrivere una storia.

Trasformare un’idea in una storia non è sempre facile: si tratta di costruire un percorso e di prendersene cura in modo artigianale imparando a lavorare per aggiunte e sottrazioni. Dare corpo a un’idea insomma significa darle una struttura, una lingua e dei personaggi che si muovano e parlino in modo credibile suscitando nel lettore curiosità e interesse.

In questo corso base di scrittura ci si allenerà con alcuni esercizi pensati per aiutare chi sta cercando la propria voce, per farla emergere in modo personale e per svelare un po’ alla volta i tanti modi in cui una storia prende vita.

Le iscrizioni sono aperte fino all’8 ottobre su https:scuolaholden.itshopprodottogrand-tour-ravenna-con-giusi-marchetta-ottobre-2023.