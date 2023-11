A lezione di teatro con la Capit

L’associazione culturale Capit, in collaborazione con il progetto ‘Kantieriteatrali’ dell’attore e regista Alessandro Braga presenta Ri-Trovarsi (…E mi ritrovo ad ogni mio ritorno), workshop teatrale dedicato agli adulti dai diciotto anni in su. Si tratta di tre incontri, a partire da domani alle 20.45, nella sede del Piccolo Teatro di Ravenna a San Bartolo, nell’ambito di un laboratorio per appassionati di teatro e non solo che avranno occasione di scoprire o ri-scoprire le regole dell’arte teatrale, offrendo quel “teatro per tutti i giorni” da mettere in pratica durante le nostre frenetiche giornate. Per informazioni e iscrizioni: associazione Capit Ravenna, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.45 tel. 0544.591715; www.capitra.it alla voce CorsiKantieriTeatrali oppure info@capitra.it.