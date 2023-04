A Lido Adriano la terza tappa del Volley Speciale, il campionato per atleti diversamente abili L’Oratorio Murialdo Ravenna è la squadra più forte

La palestra della scuola secondaria “Dante Alighieri” di Lido Adriano ha ospitato la terza tappa di Volley Speciale, il campionato regionale di pallavolo per diversamente abili, organizzato dall’apposita commissione tecnica del CSI Emilia-Romagna. Sono cinque le squadre che stanno disputando questa manifestazione. Sono cinque le squadre che stanno disputando questa manifestazione: Oratorio Murialdo Ravenna, Agape Braida Sassuolo, Pgs Smile Formigine, Ushac Carpi e Sport More Modena. La squadra dell’Oratorio Murialdo (foto) ha vinto anche qui le sue partite imponendosi 3-0 sia sul Pgs Smile che sull’Ushac, consolidando la sua posizione in vetta con 19 punti.