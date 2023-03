A Lido di Classe strade e marciapiedi da sistemare

L’anno scorso erano stati stanziati soldi per lavori di sistemazione di alcune strade di Lido di Classe. Il Comune di Ravenna, per evitare responsabilità civili, ha riempito il lido di cartelli nei quali si indica di fare attenzione alle radici ed agli avvallamenti creati dalle radici dei pini. Come al solito non si vede nessun lavoro e la situazione peggiora di giorno in giorno.

Vorrei vedere un vostro intervento presso gli organi preposti per vedere se si può arrivare ad una definitiva sistemazione delle strade. Prima del Covid in estate c’era anche il servizio di guardia medica, sparito anche questo,

Perché non viene tenuta una ambulanza 24 ore su 24, visto che nel periodo estivo il lido si riempie di migliaia di turisti?

Noi proprietari di case nella suddetta località paghiamo Imu e Tari per avere dei servizi degni di questo nome.

Angelo Zagra

Autobus fra Forlì

e Ravenna

Se devi andare a Forlì è un bel problema, non lo scopro certo io oggi, ed è così da anni. La ferrovia non esiste e la Ravegnana è una strada antica che sarà risistemata in un futuro lontanissimo. Io devo andare a Forlì quotidianamente per lavoro e prendo l’autobus. Però se faccio tardi è un problema, perché non sempre ci sono le corse.

A.L.