A Lugo c’è un licantropo. Harry Potter spunta a Russi

Tante le iniziative sul territorio. Al bike park di Godo la festa venerdì prossimo inizierà alle 17 con l’Halloween party, con musica, giochi e dolcetti, oltre all’immancabile truccabimbi. A Russi dalle 16.30 alle 19.30 laboratori creativi di Magiomolab; il DBlue Bar presenta ’Aperitivo da paura’ con laboratorio gratuito di ciondoli spaventosi per i più piccoli. In corso Farini animazione a tema Harry Potter. Alfonsine: il 29 ottobre alla biblioteca ’Orioli’ dalle 16.45 letture e laboratorio "da brividi" a cura delle lettrici volontarie Nati per leggere, per bambini da 3 a 6 anni (prenotazioni allo 0545 299675). Il 31 già dal pomeriggio i bambini potranno divertirsi per le vie del centro con “Dolcetto o scherzetto?” assieme alle attività aderenti; dalle 19 in piazza Gramsci, corso Matteotti e piazza X Aprile grande festa di Halloween con spettacoli itineranti, giochi a tema, esposizione tuning dedicata, laboratorio creativo, sbandieratori del rione Cento e il tradizionale concorso in maschera a premi. A Massa Lombarda Halloween Party dalle 16.30 in via Bassi 55 con letture e merenda (ogni bambino riceverà un piccolo premio). A Fusignano in piazza Don Vantangoli e Vicolo Belletti laboratori dalle 16.30, poi aperitivi e bomboloni, stand gastronomico, percorso della paura (18.30 all’Auditorium Corelli) e ballo in maschera alle 20. ’Halloween dei bambini’ a Casola Valsenio. Alle 18.30 alla palestra comunale appuntamento per prendere la propria mappa segreta, così da scoprire dove si nascondono i dolcetti; vestirsi a tema è d’’obbligo’. Corposo il programma a Lugo: si comincia giovedì alle 17 nelle ex Pescherie della Rocca. "Aspettando Lughino Allouino" propone un laboratorio di intaglio delle zucche con i volontari del centro sociale il Tondo (accesso libero). Venerdì alle 17 all’ingresso della Rocca, i Saltafossum fino alle 20 intoneranno "Cunti et canti dalle terre dello prete Gianni"; fin dal pomeriggio si aggirerà in rocca anche il licantropo più piccolo della galassia (Danilo Conti) e sempre dalle 17 in sala Baracca sarà possibile giocare a "La pentolaccia della veggente", gioco di scrittura creativa sulle storie dell’orrore a cura della biblioteca Trisi. Alle 18 partirà il Grand Tour dentro la Rocca, con le visite guidate. Alle 18.15 nella corte interna della Rocca irromperanno i burattini della compagnia Teatro del Drago, con il "Il Grande Trionfo di Fagiolino", un’avventura comica e stregata tra maghi, fattucchiere e diavoli. Alle 20.30 alla Rocca "Il Segreto di Barbablù", a cura di Teatro Perdavvero. A Riolo Terme oggi alle 17 è in programma “Contro li malefitzi et li demoni”, una visita guidata che unisce storia, leggenda e alchimia, con protagonista una superstiziosa Caterina Sforza. Il 31 dalle 16 alle 23 la Rocca propone “Le ombre di Samhain”. A Bagnacavallo il 31 ottobre piazza della Libertà ospita BagnacavHalloween; dalle 15 apriranno i mercatini creativi, mentre dalle 19 sarà attivo lo stand gastronomico “Cappelletti dell’Isola” con anche caldarroste, vin brulé e crêpes. Alle 18.15, il Gambeinspalla Teatro proporrà lo spettacolo “Steampunk-rock-fantasy in clown style”, che tornerà poi in replica alle 20. Il gran finale sarà alle 21 con il concerto delle Whisky Wives.