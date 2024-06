A Lugo da oggi operativo il Cau

Da oggi a Lugo entra in funzione il Centro di Assistenza Urgenza (Cau) presso il presidio ospedaliero Umberto I di Lugo, Padiglione C, Viale Masi 3. L’inaugurazione ufficiale avverrà invece mercoledì 19. Il Cau è attivo sette giorni su sette, per 12 ore, dalle 8 alle 20; le visite mediche domiciliari nelle ore notturne e nei giorni prefestivi e festivi continueranno ad essere garantite dalla continuità assistenziale. Gli operatori lavorano su due turni giornalieri; ogni turno è coperto da 1 medico e 1 infermiere. I Cau garantiscono, oltre alle prestazioni erogate dalla Continuità Assistenziale, prestazioni non complesse attualmente erogate nei punti di primo intervento o nei Pronto soccorso. I Cau possono erogare: visita medica, certificazioni, trattamento farmacologico al bisogno, prescrizione di terapia per patologie di nuova insorgenza o terapie essenziali, procedure chirurgiche minori (suture, medicazioni), prelievo per indagini di laboratorio, indagini strumentali, osservazione post-trattamento.