A Lugo e Cervia doppio omaggio a Italo Calvino

Alle 17.30 di domani, in sala Codazzi (biblioteca Trisi di Lugo), pomeriggio per approfondire l’opera di Calvino attraverso l’analisi di Marco Sangiorgi, professore di lettere da anni organizzatore del Caffè Letterario. Alla biblioteca comunale di Cervia poi - sempre per ricordare i 100 anni dalla nascita del grande scrittore -, fino a sabato si potrà vedere la mostra fotografica ’L’eco di un eco di un eco’, a cura di Marina Mingori; l’esposizione si potrà vedere durante gli orari di apertura della biblioteca.