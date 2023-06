A Lugo i tormenti di Malika Ayane Stasera alle 21 al Pavaglione

ScrittuRa festival propone oggi a Lugo un menù tutto da gustare, con la cantautrice Malika Ayane, lo scrittore Alessio Torino e il fumettista Davide Reviati.

Alle 18.30 al Chiostro del Carmine Alessio Torino e Davide Reviati dialogano sul tema ’Il romanzo di formazione’ partendo dall’ultimo libro di Alessio Torino “Cuori in piena” (Mondadori)

Come si diventa grandi? Alessio Torino racconta una storia di formazione che ci porta dentro la carica selvaggia della natura e della memoria. Gli autori dialogano con Patrizia Randi. Nel corso del tempo Cagli ha vinto fra gli altri il premio Lo Straniero, il premio Frontino Montefeltro, il premio Subiaco Città del Libro e il premio Mondello.

È autore del romanzo a fumetti “Morti di sonno”, uscito per Coconino Press nel 2009. Nel 2016 pubblica per Coconino Press-Fandango il romanzo a fumetti Sputa tre volte. Alle 21 Malika Ayane salirà sul palco del Pavaglione per l’incontro ’Parole, musica, amore e felicità’ in cui parlerà anche del suo primo libro“Ansia da Felicità” (Rizzoli). La cantautrice ci racconta una storia intima. La felicità può sbocciare improvvisa o avvizzirsi perché. Quanto conta guardarci dentro e quanto rispecchiarci negli altri? In dialogo con Matteo Cavezzali e Giuditta Lughi. Dopo una lunga gavetta, Malika Ayane inizia a farsi notare nel 2008 quando incide il suo primo album. Amata dal pubblico e dalla critica, Malika Ayane partecipa 4 volte al Festival di Sanremo, è uno dei 4 giudici a X Factor 13, interpreta Evita Peròn nell’omonimo musical e pubblica ben 7 album. In caso di maltempo il festival si svolgerà alle 18.30 al Salone Estense e alle 21 all’aula magna dell’ITIS Marconi-Istituto Compagnoni.