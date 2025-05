A Lugo la mostra ’Ruggini’ di Bruno Retini. Domani il duo musicale Bezziccher-Mostaccile

Dopo qualche settimana di pausa torna il Caffè Letterario di Lugo. Lo fa con due appuntamenti in due giorni all’hotel Ala d’Oro: oggi alle 18, si terrà l’inaugurazione della mostra pittorica “Ruggini” di Bruno Retini; mentre domani alle 18 il quinto ed ultimo incontro di “Musica Poesia” vedrà come protagonisti il duo Stefano Bezziccheri al pianoforte e Antonio Mostaccile al violoncello.

La mostra di Bruno Retini, dal titolo “Ruggini” sarà allestita nel corridoio dell’Hotel Ala d’Oro di Lugo e sarà aperta al pubblico tutti i giorni, dalle 10 alle 22. Le sue opere fanno parte di collezioni private non solo in Italia, ma anche in diversi Paesi europei, negli Stati Uniti, in Messico e in Australia.