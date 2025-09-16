A Lugo ’L’amica geniale a fumetti’. Lagani recita i testi di Elena Ferrante

Dalle radici di Fèsta e Meme nasce Schiusa, una nuova rassegna itinerante, a cura di E Production. Oggi si tornerà a Lugo, sempre presso L’Arena del Carmine (ingresso gratuito), dove alle ore 21 la compagnia Fanny & Alexander presenterà ’L’amica geniale a fumetti’, trasposizione teatrale del graphic novel dedicato al capolavoro di Elena Ferrante ’L’amica geniale’, su cui l’autrice e attrice Chiara Lagani (foto) e Mara Cerri (illustratrice, Premio Andersen 2025) sono al lavoro per la casa editrice Coconino. Dopo il primo volume uscito nel 2022, da cui lo spettacolo di Fanny & Alexander prende le mosse, è ora in uscita il secondo volume del graphic novel intitolato ’Storia del nuovo cognome’. Nello spettacolo Lagani recita in scena i testi di Ferrante nella riduzione che ne ha fatto per il fumetto composto assieme a Cerri. Alle sue spalle corrono i disegni tratti dal libro.

La storia è quella dell’amicizia tra due donne e segue passo passo la loro crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i sentimenti, le condizioni di distanza e prossimità che nutrono nei decenni il loro rapporto. Sullo sfondo è la coralità di una città/mondo dilaniata dalle contraddizioni. Il primo volume del fumetto è incentrato sull’infanzia e l’adolescenza delle protagoniste, a partire dall’episodio fondativo della loro amicizia: le due amiche, bambine, gettano per reciproca sfida le loro bambole nelle profondità di uno scantinato nero. Quando vanno a cercarle, le bambole non ci sono più.