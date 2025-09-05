A Lugo scuole pronte a riaprire. Alla Codazzi lavori al capolinea

Tutto pronto a Lugo per la riapertura delle scuole. Il prossimo 15 settembre tutti i plessi della città saranno operativi e pronti ad accogliere i giovani studenti impegnati con l’inizio dell’anno scolastico. Anche i lavori per l’adeguamento sismico della scuola elementare Codazzi sono nella fase finale. Proprio per evitare che questi potessero interferire con la didattica non solo erano stati programmati nei tre mesi estivi, ma anche l’andamento stesso del cantiere si è svolto in maniera da operare nella parte interna dell’edificio prima dell’inizio di settembre, mentre l’esterno veniva lasciato per le settimane che coincidevano con l’avvio delle lezioni. Quindi una parte del cantiere sarà ancora presente nei pressi della scuola, ma questo non interferirà con le lezioni.

Non è l’unica novità rispetto alla Codazzi, infatti, lo scorso 7 luglio sono iniziati i lavori di manutenzione stradale in via Lino Guerra, nel tratto compreso tra via Mentana e il civico 8/10. In particolare si è provveduto al miglioramento dello scolo delle acque piovane attraverso l’inserimento di nuove caditoie, al miglioramento dell’illuminazione pubblica attraverso l’inserimento di nuovi punti luce unicamente nel tratto interessato dai lavori e la realizzazione di un percorso promiscuo ciclopedonale monodirezionale protetto su tutta la lunghezza del fabbricato di via Mentana 71, oltre al rifacimento del manto stradale. I lavori sono terminati e nei prossimi giorni via Guerra riaprirà al traffico diventando a senso unico, con direzione di marcia via Mentana – piazza Folicaldi. I lavori, per un importo di 138.500 euro provenienti da fondi comunali, sono stati eseguiti dalla Cti di Imola. Il tratto ciclopedonale è stato inserito apposta a servizio degli studenti che frequentano la scuola.

Per quanto riguarda invece l’intervento sull’edificio della Codazzi, sono stati affidati alla ditta Ibix Cantieri di Bagnacavallo e hanno portato il coefficiente di adeguamento sismico dal precedente 0,47 allo 0,70, superando così la soglia minima di 0,60 stabilita per legge. Tale soglia era già soddisfatta dalle ali della scuola che, dopo gli anni ‘60, erano state edificate; l’intervento ha riguardato esclusivamente l’edificio storico. Il costo dell’opera è di 260 mila euro ed è stato deliberato il 19 dicembre scorso dalla giunta. In tale sede si sono anche approvati gli schemi tecnici allegati al progetto che prevedevano lo sviluppo dei lavori in maniera che non interferissero sia con le lezioni, andando ad operare durante le vacanze estive, sia con il centro estivo.

Matteo Bondi