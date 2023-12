A Lugo s’inaugura oggi alle 18 la mostra di Paolo Tambini

Alle 18 di oggi, presso i locali dell’antica Farmacia dell’Ospedale Vecchio nel complesso Ex Banca Monte di Lugo, messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte, verrà inaugurata la mostra d’arte dal titolo “Tra luci e ombre” a cura dell’artista Paolo Tambini. Nella mostra verranno esposti dipinti ad olio e disegni a matita raffiguranti paesaggi di mare e colline della nostra terra, l’Emilia Romagna, nonché ritratti di persone di strada o musicisti blues, soggetti che esprimono una certa “profondità”, sofferenza e riflessione per il loro trascorso di vita. Paolo Tambini, dopo la maturità artistica, ha esposto in diverse gallerie nella zona di Bologna. Dopo l’inaugurazione, la mostra resterà visitabile ogni venerdì e sabato fino al 6 gennaio dalle 16 alle 18.30.