A Lugo tutti pazzi per la scherma In arrivo centinaia di atleti e famiglie

Cinquecento giovanissimi atleti, i genitori che li accompagneranno, le società, gli arbitri, i tecnici, gli organizzatori: sarà un weekend di non solo sport per l’evento di grande scherma che sabato 14 e domenica 15 animerà Lugo e il suo circondario.

Per la prima volta infatti si terranno al Palazzetto dello Sport di via Sabin delle prove ufficiali, valide per il calendario federale: la Società Schermistica Lughese si è incaricata di organizzare questa manifestazione con la collaborazione del Comune di Lugo che ha patrocinato l’evento. Principale sponsor è BCC-Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese.

Saranno ben ventuno le pedane allestite al Palazzetto, a dimostrazione del week end di gare particolarmente ricco e sono previsti in arrivo circa 500 tra atlete e atleti, tutti giovanissimi, dai nove ai 19 anni. Si parte sabato alle 9 e tra le gare in programma ci sarà anche la seconda prova regionale sperimentale integrata di scherma paralimpica, una novità assoluta dell’Emilia-Romagna perché, al di fuori della nostra regione, non ci sono gare che coinvolgano bambini con disabilità.

La due giorni di gare sarà anche l’occasione per far conoscere a quanti più ragazzi possibile questo sport.

"Siamo entusiasti dell’evento – racconta Michela Sgubbi, vice presidente della Società Schermistica Lughese –. È stato un grande lavoro e arriveranno a Lugo cinquecento atleti dai 9 ai 19 anni. Gli under 14 saranno 276: facile immaginare che anche gli accompagnatori saranno tantissimi. Senza contare i tecnici, gli arbitri (25 per ogni giornata), i maestri. Sarà un evento anche per Lugo. Proprio per questo Il Comune ha messo a disposizione degli atleti e delle loro famiglie l’ingresso gratuito al Museo Baracca per poter godere anche dell’offerta culturale della città".

Inoltre, proprio per favorire la partecipazione, l’ingresso alla manifestazione è gratuito.

"Qui la scherma è uno sport radicato – continua Sgubbi – ma per avvicinare ancora di più i giovani e far loro consoscere la scherma abbiamo preso contatti con le scuole e organizzato un pullmino per permettere alle classi che lo vorranno di partecipare e assistere alle gare . Sarà un modo per sottolineare anche il ruolo educativo di questo sport". I maestri sono stati impegnati nei giorni scorsi nelle classi per spiegare cos’è la scherma auspicando che siano diversi i giovani che andranno a vedere le gare al Palazzetto.

Un vero lavoro di squadra per avvicinare tutti alla scherma.