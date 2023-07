A Lugo un carico di solidarietà dagli alpini piemontesi

Una ventina di Alpini piemontesi dei gruppi di Santhià (Vercelli) e di Alice Castello (Sezione di Biella, in Piemonte), ha affrontato un viaggio di sei ore per raggiungere, con un carico di solidarietà, Lugo colpita dall’alluvione. La giornata è iniziata all’Associazione Il Melograno, per poi proseguire nella locale sede del Gruppo Alpini in via Fratelli Cortesi e concludersi con la visita del centro cittadino e della Rocca Estense. Anche il sindaco Davide Ranalli e l’assessore alla Protezione Civile Veronica Valmori hanno ringraziato e salutato le due delegazioni, giunte con il vice sindaco di Santhià Mattia Beccaro. Era presente anche il parroco della Collegiata, don Leonardo Poli. Gli alpini hanno portato quattro lavatrici e quattro frigoriferi devolvendo ai colleghi di Lugo 5mila euro, frutto di una cena che si è tenuta lo scorso 9 giugno a base di ‘panissa’, un piatto locale con riso e fagioli. Il capogruppo degli alpini di Lugo Fausto Cavina ha ringraziato "per il grande gesto di solidarietà per la possibilità di trascorrere insieme una bellissima giornata di amicizia e fraternità".

E ha sottolineato "l’importantepresenza degli amministratori". La giornata, svoltasi in un clima molto cordiale e ‘alpino’, ha evidenziato ancora una volta la consapevolezza delle ‘penne nere’ di "appartenere a una grande famiglia".

lu.sca.