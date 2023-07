A Lugo un mese con la musica sotto le stelle

L’ottava edizione di ’Lugo Summer Live’ torna con sette concerti che abbracciano quasi tutti gli stili musicali. Venerdì 14 luglio, c’è il debutto con Vince Pàstano & Noisebreakers (biglietti a 20 euro). Vince Pàstano (chitarrista e produttore di Vasco Rossi) e il cantante Tony Farina, insieme con un nuovo progetto discografico, coi Noisebreakers, band che affonda le proprie radici nel rock di ispirazione anni ’70. La band è formata da Tony Farina (voce), Vince Pàstano (chitarra), Davide Barani (basso), Vincenzo Matozza (batteria). Venerdì 28 luglio Bob Malone Band & The Malonettes (22 euro). Il grande tastierista americano dalla carriera incredibile, partita dal New Jersey nel 1989, ha suonato la tastiera con John Fogerty (Creedence Clearwater Revival), col quale collabora ancora, accompagnando Ringo Starr, Avril Lavigne, Bob Seger. Ha all’attivo 7 album, l’ultimo, Good People, è del 2021. Sabato 29 luglio Lugstock per la Romagna (10 euro). Serata dedicata alle vittime dell’alluvione, con incasso devoluto in beneficenza (in particolare alle scuole che hanno subìto danni). Sul palco si alterneranno tanti musicisti locali e non.

Venerdì 4 agosto Heroes & Monsters (30 euro). La band nordamericana è nata recentemente da veterani del rock n’roll. Il gruppo è formato dal bassista cantante Todd Kerns (Slash & Myles Kennedy and the Conspirators, The Age of Electric, Bruce Kulick, Toque), dal chitarrista Steff Burns (Front guitar di Vasco Rossi) e dal batterista Will Hunt (Evanescence).

Venerdì 11 agosto Campani canta Dalla (18 euro). Lorenzo Campani ha fatto parte del cast di Notre Dame De Paris, impersonando il Gobbo. Leader dei Frontiera, ha all’attivo due album e l’apertura di tanti concerti di Vasco. Sabato 19 agosto Filippo Graziani, canta Ivan (22 euro). Un viaggio nelle canzoni e nel mondo di Ivan Graziani, visto dagli occhi del figlio Filippo. Un concerto eseguito in versione acustica e voce. Alla batteria anche Tommy Graziani.

Domenica 20 agosto Roberta Montanari Project (15 euro). Artista di casa nostra, collabora come corista con grandi nomi: Cesare Cremonini, Elisa, Bob Sinclair e Ramazzotti. Attualmente è corista ufficiale nel Vasco Rossi Tour 2023. Anche quest’anno i concerti si svolgeranno al Pavaglione,con i 300 posti per ogni concerto (500 per il concerto del 4 agosto degli Heroes & Monsters). Biglietti disponibili in prevendita anche su Vivaticket. È possibile sottoscrivere anche l’abbonamento (112 euro più i diritti, se acquistato online).