A Lugo una ’biblioteca’ dell’usato. In fila all’Angelo Vintage Palace

Una occasione unica e imperdibile per visitare gli Archivi di ricerca dell’Angelo Vintage Palace di Lugo che ha attirato decine di visitatori. Per la prima volta in assoluto, le sale che ospitano oltre 150.000 fra capi di abbigliamento e accessori, sono state aperte al pubblico in occasione delle Giornate d’autunno organizzate dal Fai, Fondo ambientale italiano, sabato e domenica scorsi, in concomitanza con il primo weekend dedicato al Vintage Festival organizzato in centro. L’archivio privato di Angelo Caroli, che negli anni ’70 ha introdotto la cultura del second hand, quindi degli abiti di seconda mano importando jeans usati da oltre oceano, è utilizzato unicamente dagli addetti al settore, gli uffici di ricerca delle grandi case di moda, in cerca di ispirazione. La collezione dei capi vintage, quindi datati almeno 20 anni e con caratteristiche tali da avere una rilevanza dal punto di vista storico e stilistico, è divisa per tipologia di capo nei due palazzi dedicati alla moda uomo e donna. L’arco temporale ricoperto da abiti, scarpe, accessori, borse, cappelli e costumi, ordinati in modo bibliotecario, è compreso fra la fine dell’800 e l’inizio degli anni 2000. Ai jeans, primo amore di Caroli, trasformati da pantaloni da lavoro in un capo iconico, è dedicata una stanza a parte. Il viaggio nel mondo della moda continuerà anche nel prossimo fine settimana quando, ad aprire al pubblico, sarà un altro tempio dello stile, gli Archivi di ricerca di Mazzini, a Massa Lombarda, in occasione dell’ottava edizione di "ApritiModa".

I partecipanti potranno accedere il 19 e 20 ottobre dalle 10 alle 12,30, orario dell’ultimo ingresso e, nel pomeriggio, dalle 14,30 con alle 17 per visite della durata di circa un’ora da prenotare. Sempre nel prossimo fine settimana continuerà il Lugo Vintage Festival organizzato negli spazi del loggiato del Pavaglione e nelle aree circostanti. L’appuntamento che mette in contatto espositori e amanti del vintage in generale si proporrà con eventi musicali e mostre. L’esposizione dedicata all’ultimo cartellonista del cinema, Renato Casaro, allestita negli spazi delle Pescherie della Rocca, potrà essere visitata fino a domenica 20 ottobre. In mostra 40 dipinti originali e 3 inediti di manifesti cinematografici che hanno fatto la storia a partire dal film "Balla coi lupi" che offre l’immagine anche della locandina.

Monia Savioli