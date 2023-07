A maggio persi 32mila turisti Cervia la più colpita dall’emorragia

Abbiamo perso 32mila turisti e 40mila pernottamenti a maggio. Bazzecole, certo, rispetto a tutto il resto che è andato perso: case, ponti, strade, attività, i frutti di vite intere di lavoro. Ma il problema, per il turismo, è che l’alluvione è un’eco che risuona ancora oggi, colpendo con la flessione del turismo anche aree e settori che invece potrebbero lavorare a pieno regime, in un panorama complessivo già disastrato.

Guardando ai dati pubblicati dalla Regione, risulta che in totale in provincia di Ravenna a maggio sono arrivati 32.952 turisti in meno, per 40.510 notti perse. A mancare sono stati soprattutto gli italiani, mentre gli stranieri sono cresciuti: forse chi sarebbe venuto per una gita ha rinunciato, mentre chi aveva prenotato da tempo volo e hotel non si è arreso. E così sono mancati 35.076 italiani (per 53.263 notti) e invece sono arrivati 2.124 stranieri in più per 12.753 notti in più rispetto al 2022.

Ma passiamo ai singoli territori.

Ad avere la peggio è stata Cervia. La reginetta del mare ha perso 20.266 turisti e 34.999 pernottamenti. I 34.579 italiani (-38,6% sul 2022, -33% sul 2019) sono stati 21.704 in meno rispetto al 2022, mentre i 9.213 stranieri (+18,5% sul 2022, -11,8% sul 2019) sono stati 1.438 in più. I 43.792 turisti totali sono stati il 31,6% in meno del 2022 e il 29,4% in meno del 2019. Le notti sono state 121.130 (-22,4% sul 2022, -19,4% sul 2019) di cui 79.823 per gli italiani (-33,4% sul 2022, -29,1% sul 2019) e 41.307 per gli stranieri (+13,9% sul 2022, +9,3% sul 2019).

La città d’arte, che aveva inaugurato la stagione con un aprile entusiasmante, ha perso 4.007 turisti rispetto al 2022: 3.576 italiani e 413 stranieri. In totale sono arrivati 19.403 turisti (-17,1% sul 2022, -17,5% sul 2019) di cui 12.414 italiani (-22,4% sul 2022, -23,5% sul 2019) e 6.989 stranieri (-5,8% sul 2022, -4,2% sul 2019). I pernottamenti sono stati 49.106 in totale (+4,2% sul 2022, +13,4% sul 2019), incredibilmente 1979 in più rispetto al 2022. Le notti sono state 34.327 per gli italiani (+8,9% sul 2022, +20,4% sul 2019) e 14.779 per gli stranieri (-5,3% sul 2022, -0,2% sul 2019). Risultati non troppo negativi anche per i lidi ravennati, che hanno perso in totale 3.700 turisti e 1961 pernottamenti. Gli italiani sono stati 5.843 in meno, per un totale di 14.495 (-28,7% sul 2022, -19,1% sul 2019), 6.901 gli stranieri (+45% sul 2022, +41,6% sul 2019) e 21.396 i turisti totali (-14,7% sul 2022, -6,2% sul 2019). Le notti sono state 113.594 (-1,7% sul 2022, -0,1% sul 2019), di cui 85.556 per gli italiani (-11,9% sul 2022, -6,2% sul 2019) e 28.038 per gli stranieri (+52,4% sul 2022, +24,3% sul 2019).

Infine Faenza, meta meno gettonata ma tra i territori che hanno sofferto di più in provincia, con fango alla caviglia e acqua oltre il primo piano nelle zone più colpite. Qui rispetto al 2022 si sono persi 2.392 turisti e 1.384 pernottamenti, ma qui è forse l’ultimo dei problemi.

Sara Servadei