A Marina un muro contro l’avanzata del mare

A settembre 1980 furono ultimati i primi lavori per la protezione di Marina e di Porto Corsini dall’ingressione marina causata dalla subsidenza; in particolare fu eretto un muro sulle due sponde del Candiano (dal faro fino alla Baiona) e in fregio al bacino dei pescherecci. Costo dei lavori, eseguiti dal Genio civile, 15 miliardi, finanziati dal ministero dei Lavori Pubblici. Altre opere, a protezione delle pinete, furono eseguite dal Comune. Il 26 novembre fu poi approvata la legge speciale per Ravenna con cui vennero finanziate opere (fra cui nuove fogne e banchine) per 105 miliardi di lire.

A cura di Carlo Raggi