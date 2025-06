A Mario Puzzarini la Cursa di Batel. Secondo Massimo Zoli

Si è svolta sabato scorso la Cursa di Batel, veleggiata che ogni anno anima le acque della riviera con la partecipazione di imbarcazioni a vela latina e a vela al terzo; 18 le barche al via. A tagliare per prima il traguardo è stata la “Mario Lanza”, timonata da Massimo Puzzarini (figlio di Paolo Puzzarini, a cui è dedicata la manifestazione). Seconda la “Delfino” di Massimo Zoli, ex presidente del Circolo Nautico, mentre la terza posizione è stata conquistata dalla “Caporale Leone” di Angelo Modanesi. Quarta la “Tre Fratelli“.