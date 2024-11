"A marzo l’ospedale di comunità". Assistenza totale e 20 posti letto

"Vogliamo aprire l’ospedale di comunità entro il 15 marzo. Al massimo entro il 30 marzo", afferma la sindaca di Russi Valentina Palli (nella foto). Giovedi sera il progetto ospedale di comunità, Os.co, è stato illustrato in un incontro nel centro civico di Godo, con la presenza della vicesindaca Anna Grazia Bagnoli, la direttrice del distretto sanitario Roberta Mazzoni, il dirigente medico delle Cure primarie, che gestisce i rapporti coi medici di medici di famiglia, Riccardo Casadei e il responsabile organizzativo dell’Os.co, Maicol Casadei.

Sono 20 posti letto con assistenza infermieristica 24 ore destinati a pazienti di tutte le età, dimessi dall’ospedale per acuti o inviati dal medico di base, per un percorso di riabilitazione fisico motoria, per continuare o fare terapie che richiedono la somministrazione e l’osservazione del personale infermieristico o anche nel caso di persone non più autosufficienti per dare il tempo ai familiari di organizzare assistenza e spazi per il rientro a casa. "Ricoveri temporanei e gratuiti – hanno spiegato i dirigenti dell’Ausl – perché sono ’assistenza sanitaria’, costruiti in base agli obbiettivi che deve raggiungere il paziente. L’oraio di apertura a visite sarà ampio, e la palestra di riabilitazione aperta anche a pazienti esterni".

"E’ la comunità coi suoi amministratori, il suo volontariato, i suoi medici, i suoi pazienti a definire gli Os. co – ha affermato Maicol Carvello, responsabile organizzativo dell’ospedale di Comunità Ausl Romagna –. Seguo queste strutture a Brisighella e Cervia, e hanno caratteristiche molto diverse, come i loro territori. E preciso, l’Os.co si occupa non solo non solo del paziente, ma anche della sua famiglia. Dovendo organizzare il rientro a casa o in altra struttura dei pazienti, impariamo a conoscere le loro famiglie".

I 20 posti letto Russi, così come la palestra rieducazione, gli ambulatori e i servizi necessari sono in corso di realizzazione al primo piano della Casa della salute. I lavori di riqualificazione degli spazi sono iniziati nel gennaio 2024 e debbono essere ultimati entro l’anno,e l’intervento per 1 milione di euro è stato finanziato coi fondi Pnrr. Al pian terreno della struttura si trovano gli ambulatori dei sette medici di famiglia di Russi. "Saranno loro, con qualche aiuto – ha spiegato Casadei – con una presenza di 4,5 ore giornaliere 6 giorni alla settimana, i medici dell’Osco. Gli infermieri saranno presenti nelle 24 ore, affiancati di giorno sa operatori socio sanitari".

Nella Casa della salute saranno trasferiti anche gli uffici dei servizi sociali del Comune, così da facilitare la comunicazione fra servizio sanitario e sociale e cittadini. "I servizi sociali non assistono solo indigenti e ‘casi sociali’ – ha concluso Bagnoli – ma sono un punto un aiuto concreto per chi ad esempio di trova a gestire una persona non autosufficiente".

Claudia Liverani