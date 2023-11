A Massa la comicità di Manera

Al via la rassegna teatrale “Una Massa di Risate” che si svolgerà alla Sala del Carmine di Massa Lombarda, in via Rustici 2. La tradizionale rassegna di comicità, aprirà la stagione 20232024 stasera con Leonardo Manera e proseguirà con un appuntamento al mese fino a marzo. Nello spettacolo dal titolo “Homo modernus” Leonardo Manera prova a vivere una giornata qualunque di uno di noi, dalla colazione del mattino alla cena della sera, dalla raccolta differenziata dei rifuti all’inevitabile pausa sui social, dall’accompagnare a scuola i figli fino all’arrivo al lavoro, più o meno gratificante. Momenti pieni di ansia ma nei quali è anche possibile cogliere spunti di divertimento e comicità. Uno spettacolo che unisce il sorriso alla concreta considerazione del nostro modo di vivere quotidiano. PrenotazioniBiglietteria: 3930692223. Inizio spettacolo alle ore 21.