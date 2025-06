A Massa. Nordic walking per anziani

Prenderà il via lunedì 7 luglio un’iniziativa all’insegna del benessere e dell’inclusione sociale promossa da Avis Massa Lombarda e Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con la Casa Residenza Anziani Geminiani. Si tratta di un corso di nordic walking rivolto agli ospiti della struttura, che si svolgerà due lunedì al mese fino a dicembre 2025.

Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare l’attività fisica nella terza età, promuovendo il movimento come strumento di prevenzione e benessere.

Il Comune di Massa Lombarda esprime pieno sostegno all’iniziativa. L’assessore alle politiche sociali per la salute Rosanna Massabeti: "L’introduzione del nordic walking all’interno della Cra Geminiani rappresenta un bellissimo esempio di come iniziative ad alta valenza sociale, siano sostenute dalla collaborazione di associazioni come AVIS Massa Lombarda e privati come Coop Alleanza 3.0. In un momento storico caratterizzato da un incremento importante dei bisogni socio-assistenziali di una popolazione sempre più longeva, che non trovano completamente risposta nelle risorse pubbliche, è solo grazie alla collaborazione tra associazionismo, volontariato e partnership private che si può migliorare la qualità di vita delle persone".