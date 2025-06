A Massa un’estate tutta da vivere. Alle 18 ’Arte e magia del solstizio’

A Massa Lombarda, ’Eventi Estate 2025’ si conferma un punto fermo nella vita culturale e sociale della città. "Abbiamo scelto di concentrare tutte le energie sull’organizzazione e sulla promozione diffusa degli eventi, coinvolgendo ogni parte viva della nostra comunità – spiega l’assessora alla Cultura e Turismo, Laura Guardigli –. L’estate massese è un’occasione per ritrovarsi, vivere i luoghi della città in modo nuovo e partecipato, accogliere linguaggi diversi, sostenere le associazioni, dare spazio alla creatività e alla memoria". Oggi a Villa Serraglio (via Stradone 22), l’associazione Il Confine propone “Arte e magia del solstizio”, evento tra natura, arte e convivialità (ore 18-23). Dal 24 giugno al 29 luglio, ogni martedì mattina (ore 10-11) il giardino della Biblioteca del Centro Culturale Venturini ospita il progetto “Leggere, Ascoltare, Incontrarsi”, letture pubbliche per tutte le età. Martedì al Museo della Frutticoltura, l’associazione La Piazza presenta il libro “Regno dei Lupi”, con momento conviviale a cura della Caritas.

Il 27 giugno torna l’amatissimo Raduno delle Fiat 500 che animerà il centro. Ogni giovedì di luglio, alle 17, si svolgeranno le “Letture in Giardino”, pensate per i più piccoli. Dal 4 luglio prende il via Arena in Massa, rassegna di cinema all’aperto nel cortile del Museo della Frutticoltura, con proiezioni ogni lunedì e giovedì (ore 21.15) fino al 18 agosto. Venerdì 11 luglio spazio al ritmo latino con il saggio della scuola Fuera de Salsa in Piazza Matteotti.

Il 14 luglio, sempre al Museo della Frutticoltura, si celebrano i 50 anni dalla prima proiezione del film Fantozzi con una cena a tema (su prenotazione) e la proiezione del film. Il 25 luglio in Piazza Matteotti: alle 20 la Pasta Asciutta Antifascista a cura dell’ Anpi, seguita alle 21.30 dal 34° Festival Internazionale del Folclore.

Il 2 agosto, alle ore 6 del mattino, al Lavatoio prende il via il Piccolo Festival della Narrazione con il Concerto per il 2 agosto del Massimo Bubola Trio, in memoria della strage di Bologna, accompagnato dalla staffetta Uisp Ravenna-Lugo. Martedì 6 agosto, ore 21, il festival prosegue con Lorenzo Monguzzi, cantautore e autore teatrale. Venerdì 8 agosto, in Piazza Matteotti, concerto della HBH Band promosso da Avis. La sera del 14, al Centro di Quartiere Fruges, Aspettando Ferragosto con musica, giochi e gastronomia a cura dell’associazione CDQ. Il 20 agosto Il Grande Nulla Agricolo – Pod jam, spettacolo tra podcast dal vivo, musica e illustrazione.

Piazza Matteotti (il 22) ospita la Festa del Buco Incavato, dedicata ai giovani, con dj set e spettacoli. Dal 28 agosto al 2 settembre, spazio ai sapori con la Sagra delle Sfogline, organizzata dalla Pro Loco, per gustare la vera sfoglia fatta a mano. Venerdì 5 settembre, al Museo della Frutticoltura, serata dedicata al dialetto romagnolo con “Gianni e Paolo Parmiani” tra storia, poesia e lingua.

Dal 6 all’8 settembre e dal 12 al 14 settembre, Festa della Ripresa della Comunità Cattolica. Il 14 si corre il Palio del Timone all’Oratorio San Paolo. Il 12 e 13 settembre due giorni di sport, cibo e musica agli impianti sportivi. Il 20 e 21 settembre, la festa Fruges saluta l’estate.