A Mazzolano di Riolo Terme questa sera la Cena del recupero consapevole

Per iniziativa delle associazioni ’Il lavoro dei contadini’ e ’Tempi di recupero’ e delle Condotte Slow Food di Godo e Bassa Romagna e Brisighella e Faenza, questa sera si terrà una Cena del recupero consapevole presso l’agriturismo Nasano, Mazzolano di Riolo Terme.

Sarà presente il faentino Carlo Catani, autore, insieme a Carlo Petrini, del libro ’Il chilometro consapevole’, pubblicato da Slow Food con l’intento di creare un legame tra produttori, trasformatori, venditori e consumatori, ovvero coloro che Petrini definisce giustamente co-produttori.

Non è sufficiente il solo chilometro zero per definire un buon prodotto: sono necessari altri elementi pratici e di buon senso, e la possibilità di un approfondimento sul ciclo di vita e sull’impronta ambientale. Carlo Catani, presidente dell’associazione ’Tempi di recupero’, decise a suo tempo di trasformare la passione enogastromica in lavoro gestendo un ristorante, poi ha partecipato alla creazione dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo che ha diretto per cinque anni. Oggi organizza la rassegna Cinemadivino, collabora con l’associazione Chef to Chef, è consulente di diverse aziende e ideatore di eventi enogastronomici. In tema con la serata, a partire dalle 20.00, Lea Gardi, conduttrice di Nasano e presidente del ’Lavoro dei contadini’, proporrà, con la collaborazione di altri associati, la cena del recupero consapevole, rifacendosi alla cucina contadina della Romagna con alcuni piatti della memoria e del recupero, nei quali erano maestre le ‘azdóre’ di un tempo. Saranno proposti crostini di zucca e formaggio, crostini con i fegatini, passatelli in brodo di gallina vecchia, strichetti con sugo di gambuccio e conserva con cubetti di patate fritte, stufato con spuntatura di costola e contorno di legumi. Per informazioni e prenotazioni tel. 3394939961.

