A metà mese le migliorie al faro sul Molo Nord

Programmato l’inizio dei lavori di manutenzione nel Molo nord - lato Milano Marittima - per la sistemazione del basamento del faro e la sostituzione delle relative ringhiere per la messa in sicurezza. Un intervento per sistemare uno degli elementi più caratteristici della città. Per eseguire i lavori sarà però necessario impedire il passaggio sul molo, in particolare nel tratto compreso dal faro al mare. I lavori inizieranno a metà febbraio e si concluderanno entro la fine di marzo e dunque prima di Pasqua, quando si attendono i primi turisti della stagione.