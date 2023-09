A Micoperi lavori per 350 milioni

Importanti commesse per la Micoperi di Ravenna, azienda leader nel settore oil&gas, che si è aggiudicata lavori per 350 milioni. Il primo contratto è stato assegnato a Micoperi da Snam per il progetto relativo ai nuovi impianti finalizzati a ricevere la nave di stoccaggio e rigassificazione che sarà sviluppato nel mare Adriatico antistante Ravenna. Micoperi si occuperà dell’installazione di tutte le strutture metalliche che si congiungeranno a una piattaforma già esistente finalizzate all’attracco della nave. "Le operazioni nel tratto di mare prospicente Ravenna - spiega l’amministratore delegato Silvio Bartolotti - sono già iniziate con le attività di controllo ambientale di tutte le aree soggette a intervento. Si stima che la commessa genererà occupazione per oltre 200 unità". Un secondo contratto riguarda l’installazione, nell’ambito di un importante progetto Eni, di una condotta sottomarina lunga circa 60 chilometri anch’essa legata alla produzione di gas in territorio congolese. Queste attività si aggiungono nel breve termine a progetti già in fase avanzata di realizzazione in diverse aree del mondo. Grazie al supporto finanziario di Illimity che ne acquistato il debito, Micoperi punta anche a incrementare il proprio valore della produzione dai 130 milioni del 2022 a oltre i 160 milioni del 2023. Micoperi opera attraverso 15 navi di proprietà, una flotta e realizza anche parchi eolici offshore.

Giorgio Costa