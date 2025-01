A Milano Marittima, un pomeriggio con Cristina D’Avena

Oggi ultimo grande appuntamento di ‘Xmas Show Illumina il Natale’ a Milano Marittima. Sarà la celebre cantante – amata da diverse generazioni – Cristina D’Avena a chiudere con un grande evento. L’appuntamento gratuito è in rotonda Primo Maggio a Milano Marittima a partire dalle 16. Un pomeriggio insieme alla cantante, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica che ha fatto cantare tutto il suo pubblico, dai piccoli ai grandi, sulle note dei più celebri ricordi d’infanzia.

A Cervia rimarranno in attività fino al 26 gennaio sia la grande pista del ghiaccio in piazza Garibaldi sia la ruota panoramica in piazzale dei Salinari, una delle attrazioni più frequentate e fotografate di queste festività (orari di apertura: fino a domani tutti i giorni dalle 10.30 alle 22.30; dal 7 al 26 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 21, sabato e domenica dalle 10.30 alle 22.30).

Attivo fino a domani il trenino natalizio ’Christmas Express’, che fa la spola tra il centro di Cervia (Stazione Polo Sud) e quello di Milano Marittima (Stazione Polo Nord). Partenze ogni 20 minuti, per permettere ai visitatori di vivere appieno l’atmosfera natalizia in tutto il territorio. Infine per incentivare l’affluenza di turisti e residenti a Milano Marittima, fino a domani è sospesa la sosta a pagamento nella località.