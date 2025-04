A Milano Marittima una torre. E a Cervia la ruota panoramica

Due attrazioni, una a Cervia e una Milano Marittima. Torna la ruota panoramica nel piazzale Salinari di Cervia e arriva una torre panoramica in viale Forlì a Milano Marittima. Qui l’attrazione sarà collocata per la stagione 2025 con possibilità di ripetere l’installazione anche per le stagioni 2026 e 2027. Sarà a carico del Comune di Cervia il pagamento del corrispettivo annuale necessario per i servizi di trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrazione quantificato in 11.500 euro. L’area demaniale marittima in concessione al Comune di Cervia, sulla quale sarà montata la torre panoramica, si trova sul lungomare di Milano Marittima. Nelle settimane scorse, poi, era stata annunciata dall’Amministrazione comunale l’organizzazione di un programma di eventi che renderanno il lungomare di Milano Marittima un museo a cielo aperto.

Nel frattempo, il Comune di Cervia ha avviato una procedura pubblica per la raccolta di manifestazioni di interesse. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della valutazione della qualità del progetto di gestione della torre panoramica. L’assegnazione avverrà a favore del soggetto che offrirà le maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione per l’uso definito nell’avviso, ossia la collocazione di un’attrazione panoramica a sviluppo verticale, che rientra nel novero delle azioni aventi valenza turistica, finalizzate alla promozione dell’immagine del Comune di Cervia e che risponderà a un più rilevante interesse pubblico. L’Amministrazione, nell’ottica di incentivare l’attrattività del proprio territorio, intende dunque promuovere la collocazione in un’area demaniale marittima in propria disponibilità, in corrispondenza dell’intersezione tra viale Forlì e il lungomare, di un’attrazione a sviluppo verticale del tipo ‘a torre’, di grandi dimensioni, visibile a distanza e in grado di offrire una visuale panoramica della città e del litorale, al fine di arricchire l’offerta di intrattenimento a turisti e ospiti della città. Secondo i tempi burocratici mancano poche settimane per vedere l’attrazione panoramica sul lungomare di Milano Marittima.

Per la ruota panoramica di Cervia il bando uscirà a breve ma, "a differenza di quella che era stata installata nel periodo natalizio, sarà accessibile anche a persone con disabilità" spiega il sindaco Mattia Missiroli.

Ilaria Bedeschi