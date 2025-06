A Mi.Ma. le foto di Oliviero Toscani

Milano Marittima si trasforma in un hub culturale a cielo aperto con Mare d’Arte Festival 2025, l’evento in programma dal 4 al 13 luglio che quest’anno indaga il tema Sogni Condivisi. Cuore pulsante del festival è l’imponente opera Non basta il canto delle sirene di Valerio Berruti che resterà allestita in maniera permanente. La scultura alta sei metri si staglia sopra al mare e il suo profilo in bronzo restituisce il disegno nell’incontro con il cielo, i cui colori in continua mutazione diventano parte dell’opera. Di rilievo è anche la mostra Razza Umana by Oliviero Toscani Studio, il progetto corale ideato dal grande maestro della fotografia e realizzato grazie agli scatti realizzati da Toscani, dai suoi allievi e collaboratori. Le fotografie-totem, posizionate sul lungomare per circa due mesi, diventando parte di un dialogo visivo con il mare che accoglie chi arriva, che intende sfidare le barriere per celebrare la bellezza della diversità e invitare il pubblico a riflettere sul valore della condivisione di esperienze umane per dar vita al sogno di un nuovo ordine universale basato sul riconoscimento dell’altro.

Mare d’Arte Festival 2025 è realizzato in collaborazione con Sky Arte e reso possibile anche grazie al sostegno della Regione. Il sindaco Mattia Missiroli e l’assessora alla Cultura Federica Bosi: "Questa è un’operazione che va ad attingere dalla nostra storia per guardare avanti, costruire una nuova narrazione, una nuova storia di Milano Marittima, dimostrando la capacità di rinnovarsi, di agire sulla contemporaneità, di attrarre nuove situazioni e di posizionarsi sul piano che le è sempre appartenuto. Con Mare d’Arte la località fa sicuramente un salto di qualità: protagoniste indiscusse saranno l’arte e la cultura a tutto tondo, capaci di portare sul territorio contenuti e tematiche importanti, oltre a momenti di intrattenimento".