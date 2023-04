A Monogao21 il libro di Gardelli e le tavole di Reviati

Alle 18, presso la Galleria Monogao21 in via Alberoni 5 a Ravenna, inaugura la mostrapresentazione del romanzo di Iacopo Gardelli ’L’Alsir, romanzo balneare’ recentemente pubblicato per i tipi di Fernandel Editore. In dialogo con alcuni passaggi del libro, si alterneranno le tavole edite e inedite di Davide Reviati illustratore ravennate, che

accompagneranno gli estratti del libro in un abbraccio destinato a trasformare il tutto in una installazione minimale e multimediale.

A completamento della mostra, che sarà visitabile fino al 7 maggio, la voce di Lorenzo Carpinelli, giovane e talentuoso attore ravennate, diffusa negli spazi di Monogao21 con registrazioni ed effetti sonori a cura del musicista Giacomo Bertoni. Oggi alle 18 Carpinelli leggerà dal vivo alcune pagine del libro