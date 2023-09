A Monte Brulloomaggio a Battistide ’La Compagnia’

Prosegue la stagione di concerti (e cene) a Monte Brullo (via Monte Brullo, 16, a Santa Lucia). Questa sera è in programma un omaggio a Mogol e Battisti da parte di La Compagnia. Il 20 settembre si chiude tutta la kermesse dei concerti con il ritorno del Gallo Team, guidato dal grande bassista di Vasco Rossi, Gallo, accompagnato dal fido chitarrista Cristian Cicci Bagnoli. Sarà presentato il suo nuovo album insieme a Maurizio Solieri, al prossimo Mei 2023. Per informazioni e prenotazioni per tavolo e cena a Monte Brullo contattare uno dei seguenti numeri telefonici: 338.8811963 e 349.4461825. Nel corso dell’edizione 2023 di ’Cena & Concerto’ si sono esibiti artisti quali Cricca (volto noto di Amici) e gli imperdibili Cugini di Campagna.