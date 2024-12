A Natale ’Quattro passi per Russi’. Sarà sfida per la vetrina più bella

’Quattro passi per Russi’, il trentennale cartellone delle iniziative ludico culturali e di spettacolo di Russi, promosse dall’amministrazione comunale di Russi nel periodo natalizio, si allarga e quest’anno grazie a un maggior coinvolgimento di commercianti e artigiani del territorio amplia la sua offerta e ingloba le iniziative ‘Il palazzo di Natale’ alla seconda edizione, realizzato a palazzo San Giacomo con Coldiretti campagna Amica e la nuova rassegna e ‘Dire fare …Natale’ messo a punto dai commercianti del centro storico e di via Ungaretti. Gli appuntamenti coprono l’arco di un mese, dal 6 dicembre al 6 gennaio, e sono piuttosto variegati: dall’intrattenimento in strada agli spettacoli, letture e concerti in teatro al centro sociale Porta Nova e in Biblioteca, dai mercatini ai laboratori ‘per adulti e bambini, alle passeggiate di gruppo e naturalmente non mancheranno i Babbi Natale.

In questo periodo ci saranno anche due concorsi: la sfida fra i commercianti per “La vetrina più bella” e il contest fotografico ‘Il natale in uno scatto’. Sabato 7 dicembre la prima Babbo Natale Run, passeggiata di cinque chilometri con partenza (alle 18) e arrivo in piazza Dante, e due punti di ristoro uno al centro commerciale di via Ungaretti e uno all’arrivo, dove allo stand della Protezione civile ci saranno piadina e salsiccia I negozi saranno aperti fino alle 22, iscrizioni entro il 5 dicembre. "Un ’Quattro passi per Russi’ più ampio – afferma la sindaca Valentina Palli – per invitare i cittadini a vivere il centri storico, il centro di via Ungaretti e palazzo san Giacomo". Nelle domeniche 15 e 22, dopo il successo dello scorso anno, palazzo San Giacomo torna a essere ‘Il Palazzo di Natale’, una corte addobbata a festa con banchi di frutta e verdura, e prodotti alimentari del territorio, dove fare ‘la colazione del contadino’ o un aperitivo leggendo il giornale, ascoltare la musica dal vivo e partecipare a laboratori o visitare guidati dai volontari della Pro Loco il seicentesco palazzo. L’ingresso è gratuito, per i laboratori è consigliabile prenotare al 347 8638450.

"Siamo di nuovo qui, con le aziende agricole del territorio a valorizzare palazzo San Giacomo, come spazio di aggregazione e promozione delle eccellenze agroalimentari del territorio", dice Andrea Conti, coordinatore provinciale di Campagna Amica – Coldiretti.

Nelle due giornate a palazzo, all’interno è sempre aperto il punto di ristoro ‘Cibo Giusto’ della bottega Pattuelli. Nel pomeriggio del 22 dicembre è in programma anche una sfilata a cura dei negozi di abbigliamento Sabri Bebè, Degriffè e Civico 66. A seguire l’asta del regalo brutto. Diverse anche le iniziative nelle frazioni di Godo e San Pancrazio. Info e prenotazioni per visite guidate al numero 0544-587642 o cultura@comune.russi.ra.it

Claudia Liverani