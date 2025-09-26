A nuovo il gioiello del mare. Restaurata la motovedetta

La comunità portuale si è ritrovata a Porto Corsini per celebrare il restauro della motovedetta CP 304, memoria storica dei soccorsi in mare. L’unità, costruita nel 1965 nei cantieri statunitensi di Curtis Bay ed entrata in servizio nel 1975, ha operato fino al 2000 distinguendosi in numerosi salvataggi al largo di Ravenna. Dal 2005 è collocata davanti alla Capitaneria ed è stata riportata al suo splendore grazie a un intervento donato dall’azienda Bambini Spa.

Alla cerimonia, nel 160esimo compleanno del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, hanno partecipato autorità civili e militari, il sindaco Alessandro Barattoni, il prefetto Raffaele Ricciardi, il commissario dell’Autorità Portuale Francesco Benevolo, l’ammiraglio Mauro Catarozzi, già direttore marittimo di Ravenna e comandante della CP 304, oltre al vicario dell’arcidiocesi, don Alberto Brunelli.

Per il neodirettore marittimo dell’Emilia-Romagna e comandante del porto, Maurizio Tattoli, l’evento ha rappresentato l’occasione del primo incontro pubblico con gli operatori portuali: "Sono onorato di questo incarico in uno scalo strategico, punto di riferimento industriale per l’intera regione e il Nord Italia. Ho trovato una comunità portuale collaborativa e di grande professionalità. Continueremo a garantire sicurezza e a collaborare con l’Autorità Portuale, a cominciare dal tema dei fondali di alcune banchine che vanno rivisti per garantire l’ingresso a navi più grandi".

Tattoli ha sottolineato il valore simbolico della CP 304: "È un pezzo di storia delle Capitanerie, una barca essenziale, priva di tecnologia sofisticata, affidata all’esperienza e al coraggio degli equipaggi. Con essa celebriamo i marinai che affrontavano il mare con intuito e sacrificio per salvare vite umane".

Maria Vittoria Venturelli