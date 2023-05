A Palazzo Guazzi nuova area verde per 400mila euro

Approvato dalla giunta il documento relativo agli interventi per la realizzazione di una piazza verde nell’area esterna retrostante palazzo Guazzi di Castiglione per un costo complessivo di 400.000 euro. L’intervento pubblico riguarderà la progettazione di una piazza per incontri dotata di arredi ed attrezzature ludiche, con alberature, percorsi calpestabili e l’installazione di illuminazione pubblica anche nell’adiacente pineta. Dunque, una nuova area verde attrezzata e fruibile andrà a sostituire un terreno attualmente incolto. Palazzo Guazzi, è molto importante per la comunità di Castiglione, che lo identifica come luogo di riferimento per tante attività, ed è utilizzato per piccole conferenze, proiezioni, eventi musicali, dibattiti e anche come luogo caratteristico per la celebrazione dei matrimoni. Del palazzo fa parte l’Oratorio di San Lorenzo di cui costituisce l’ala sinistra. L’ala destra, demolita dopo la Seconda Guerra Mondiale, aveva la funzione di rimessa per le carrozze e scuderia.

Le due parti laterali furono edificate dal ravennate Camillo Morigia nel 1794 sotto commissione dei Guazzi, mentre il palazzo vero e proprio era già esistente, i proprietari erano i conti Montanari. Nel 1790 Giovan Battista Montanari decise di lasciare in eredità l’edificio al nipote, Antonio Guazzi. L’oratorio si presenta con una facciata sobria e lineare mirata a completare una delle ali del palazzo. L’interno è interamente in stile neoclassico ritmato da una serie di colonne che reggono la volta, l’abside collega la parte superiore della chiesa con il palazzo per mezzo di un deambulatorio circolare. Nel 2015 l’amministrazione eseguì importanti lavori di risanamento conservativo di Palazzo Guazzi tramite la risistemazione dei marciapiedi, pulizia di pozzetti e scarichi, risanamento dei muri perimetrali, sostituzioni e bonifica delle parti in amianto, sistemazione del piazzale esterno. Una piccola curiosità significativa dell’importanza culturale di palazzo Guazzi riguarda il fatto che nel banco di accoglienza nell’atrio del secondo piano del palazzo comunale di Cervia è inserito un paliotto di legno originariamente collocato sull’altare dell’Oratorio di San Lorenzo a Castiglione di Cervia. Il trasferimento dell’opera in comune è avvenuto in occasione della ristrutturazione dell’atrio di quest’ultimo nei primi anni 2000.

Il paliotto presenta al centro lo stemma della famiglia Guazzi, proprietari dell’oratorio. Oltre al paliotto l’oratorio custodiva anche una pala d’altare, opera di Giuseppe Soleri Brancaleoni, raffigurante San Lorenzo e San Nicola da Tolentino con l’effige della Madonna del fuoco sorretta da angeli. Quest’opera, restaurata e conservata per un periodo presso la chiesa di Sant’Antonio Abate a Castiglione di Cervia, è stata ricollocata all’interno dell’Oratorio di San Lorenzo nel 2014.

Ilaria Bedeschi