A Palazzo Rasponi tre giorni tra arte e poesia

A Palazzo Rasponi dalle Teste tre giornate di studio, aperte al pubblico, per esplorare il rapporto tra arte, sostenibilità, poetiche legate alla natura. Artisti, curatori, filosofi, scrittori, esperti di restauro del contemporaneo si confronteranno sull’uso di materiali naturali e sostenibili nella creazione artistica e nella conservazione del patrimonio contemporaneo. Oggi, dalle 9,30, interverrà Alessandro Bergonzoni (foto) con un suo monologo. Sarà preceduto dai saluti dell’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia e dei direttori dell’Accademia di Bologna e di Ravenna. A seguire Gianfranco Maraniello, critico d’arte e museologo, direttore dei Musei d’arte moderna e contemporanea di Milano, Luciano Pensabene Buemi, senior Conservator alla Peggy Guggenheim Collection, Venezia, l’artista Giorgia Severi.

Domani, sempre dalle 9,30, interverranno Alessandra Viola, scrittrice e giornalista scientifica, l’artista Christiane Löhr, Francesca Brancaccio, conservatrice e architetto, che con l’artista Marco Bravura presenterà il recentissimo restauro della fontana monumentale Ardea Purpurea a Beirut, l’artista Oscar Dominguez. Giovedì gli ospiti saranno Andrea Colamedici, filosofo e saggista, l’artista Loris Cecchini, Bianca Gonçalves, paintings’ Conservator e Junior Researcher, Rijksmuseum, Amsterdam, e l’artista Takako Hirai. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un sito web dedicato e tre pubblicazioni tematiche conclusive come parte del programma di comunicazione e disseminazione dei risultati dell’esperienza di ricerca e di produzione artistica, coordinato da Marco Lo Curzio e Ambra Stazzone, docenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania. Fino al 25, all’Accademia di Ravenna, si svolgerà anche un workshop artistico intensivo con Leonardo Pivi e Silvia Naddeo.