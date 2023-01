A Palazzo Vecchio i Giusti in mostra

Fino al 20 gennaio (in occasione delle proiezioni del ‘Cinema Palazzo Vecchio’, l’8 e 15 gennaio ore 10-12 e il 13 gennaio ore 16-18), nella sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo, è visitabile la mostra ‘I Giusti in Emilia Romagna’. Si tratta di un percorso che racconta le storie dei 76 Giusti emiliano-romagnoli che diedero protezione agli ebrei in fuga dalle persecuzioni razziali dall’8 settembre 1943 alla fine della seconda guerra mondiale. In mostra vengono raccontati alcuni episodi di salvataggio, operati da persone per lo più comuni che aiutarono numerose famiglie ebree a nascondersi e mettersi in salvo e perciò riconosciuti dallo Yad Vashem, il centro studi di Gerusalemme dedicato alla Shoah, ‘Giusti tra le nazioni’. Fra questi, si racconta dei bagnacavallesi Tambini e Dalla Valle, che aiutarono la famiglia ebrea Weiss Galandauer.