A Palumbo il Premio Sordi

È il calabrese Santo Palumbo ad essersi aggiudicato la 19esima edizione del ‘Faenza Cabaret – Premio Alberto Sordi’. In un teatro Masini gremito, il comico ha conquistato la giuria con un monologo nel quale ha parlato della Calabria, interagendo molto con il pubblico che ha sempre risposto divertito alle sue battute. La vittoria del ‘Premio Alberto Sordi’ porterà Palumbo a partecipare come finalista al concorso ‘Facce da Bronzi’ di Reggio Calabria (in giuria c’era il direttore artistico) e ad essere ospite all’’Artistic Picenum’ di Grottammare.

Il premio assegnato dal pubblico in sala attraverso gli sms, lo ha invece vinto l’imolese Federica Candela, che aveva al proprio seguito una vera ‘tifoseria’ di una novantina di persone. I sei finalisti sono stati i protagonisti di una serata molto divertente condotta dal comico Giovanni D’Angella e dalla modella Penelope Landini, bravi a mettere in scena uno spettacolo lungo tre ore che è sempre stato piacevole per merito anche di Leonardo Manara, famoso comico di Zelig, esibitosi in due occasioni. Non è mancato neanche il momento amarcord con la Metallurgica Viganò che ha festeggiato i trent’anni sulle scene, facendo rivivere le sue gag più famose. "Sono molto soddisfatto di questa edizione – spiega il direttore artistico Pasquale Di Camillo – perché oltre all’alto livello dei partecipanti, ho avuto un ottimo riscontro dal pubblico che si è davvero divertito. Merito anche dei due conduttori che sono stati bravissimi ad animare la serata e a renderla sempre frizzante. Penso che le esibizioni di tutti i partecipanti saranno ricordate, perché ognuno ha proposti monologhi davvero divertenti e originali, mostrando tipologie di comicità differenti". Il pensiero è già rivolto al futuro e all’edizione numero 20. "Stiamo pensando a qualcosa di particolare per il nostro ventesimo anno. Tante saranno le sorprese e probabilmente aumenteremo il numero dei partecipanti da 24 a 32 facendo diventare quattro le serate di selezione. Ogni anno arrivano tante richieste di partecipazione e purtroppo molte dobbiamo scartarle. Altra novità è che i finalisti saranno sette: sei verranno scelti dalla nostra giuria e il settimo sarà il vincitore del concorso ‘Facce da Bronzi’ con cui abbiamo avviato un gemellaggio nei mesi scorsi".