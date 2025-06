"A Panariello ho spiegato la città del futuro"

Faenza ha dato i natali a grandi artisti che hanno segnato il tempo e a studiosi rinomati – o anche solo autodidatti – che continuano a far parlare di sé a distanza di anni per le teorie che hanno inseguito per tutta una vita, come Raffaele Bendandi. In città, però, c’è un personaggio che si divide tra i rigorosi studi di ingegneria, con all’attivo importanti collaborazioni in opere pubbliche (vedi, ad esempio, i calcoli di staticità per il recupero di Palazzo del Podestà), e la sua fervida fantasia. Quest’ultima lo porta a piegare i rigidi modelli matematici a temi a lui cari, come la possibile vita nello Spazio come futuristiche costruzioni per portare la vita sulla Luna oppure il progetto del grande ombrellone spaziale per calmierare gli effetti del riscaldamento globale della Terra, tanto da essere stato recentemente convocato dall’Agenzia Spaziale Europea per illustrare le sue progettazioni. Parliamo dell’ingegnere Marco Peroni, che, abbandonato per un attimo il calcolo strutturale, è finito dritto dritto "nel Garage" di Giorgio Panariello, programma trasmesso sulla piattaforma di RaiPlay dove il comico affronta temi legati al futuro. E no, Peroni non è andato per aggiustare il carburatore di una vecchia Panda, ma per discutere di qualcosa di ben più complesso e allo stesso tempo attualissimo: ‘Abitare le città del futuro’.

Un tema che, diciamocela tutta, sembra uscito da un film di fantascienza, ma che Peroni ha reso incredibilmente terreno, anzi, anche un po’ romagnolo. Giorgio Panariello, nel corso della puntata che ha ospitato Peroni, con il suo inconfondibile accento toscano e una curiosità contagiosa, ha cercato di capire come si potrà non finire soffocati dal cemento o, peggio, dai monopattini elettrici impazziti. Dall’altra parte, l’ingegnere faentino ha affrontato concetti come la sostenibilità, l’efficienza energetica e la convivenza forzata tra natura e palazzi. Ha illustrato quanto sia ormai imprescindibile che le città ideali del futuro debbano dotarsi necessariamente di batterie ricaricabili (a causa dell’incredibile uso di attrezzature che assorbono energia elettrica) affiancate da piante rampicanti ovunque. Peroni non si è limitato a sostenere la necessità di costruire case più verdi, no. Ha parlato di pianificazione urbana partecipata, inclusiva e condivisa. Ha ribadito che le città non devono essere solo un dormitorio gigante dove si va a lavorare e si torna a dormire, ma devono diventare dei veri e propri "parchi divertimento del benessere sociale e culturale".

E, mentre parlava di infrastrutture complesse e riqualificazioni urbane, ha anche accennato a come rendere la viabilità più scorrevole ricordando qualche aneddoto sulle peripezie di un povero ingegnere che cerca di convincere un sindaco a mettere più panchine intelligenti e meno gabbiani. La partecipazione di Peroni alla trasmissione "Nel Garage", oltre a portare un pizzico di Faenza sul piccolo schermo, è sicuramente stata una boccata d’aria fresca, un mix di pragmatismo romagnolo e visione futuristica. Ha dimostrato che anche un ingegnere, di solito associato a tecnicismi e tabelle Excel, può essere un comunicatore efficace e, perché no, anche divertente.