A Passogatto ’É marché rumagnôl d’na vôlta’

A Passogatto di Lugo, piccola località a vocazione prevalentemente agricola che sorge sulla sponda sinistra del fiume Santerno, è tutto pronto in vista della 19esima edizione - in programma domani, domenica 22 giugno dalle 8 fino al tramonto all’ombra dei tigli situati nell’area adiacente il santuario della Beata Vergine di Loreto - di ‘E’ marché rumagnol d’na vôlta’, il tradizionale mercatino del riuso, del contadino e del biologico con spettacoli di intrattenimento e balli sul prato. Le iniziative prenderanno il via a partire dalle 8.30, con l’apertura dei mercatini del riuso, del contadino e del biologico che rimarranno allestiti fino al tramonto. Alle 9 arriveranno a Passogatto i partecipanti della pedalata degli ‘Amici della bicicletta’ di Lugo. Alle 10 è in programma lo stage di danze greche del Duo Orfeo, mentre alle 12.30 si potrà pranzare, su prenotazione, ‘A ca de’ purét’. Alle 15.30 prenderà il via la festa da ballo con Battilani/Diamantini e Marco Brancalion. L’utile dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza. Per informazioni e prenotazioni 333 2513259.

lu.sca.