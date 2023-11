A Patuelli il premio ‘Italia informa’ per l’economia

Il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, ha ricevuto il premio ’Italia informa’ per l’economia nel corso di una cerimonia all’università Luiss di Roma. Il riconoscimento ha inteso evidenziare nelle sue motivazioni "l’aver ridato slancio e centralità all’Abi, affrontando la grande trasformazione del mondo del credito e contribuendo a rendere il settore bancario funzionale allo sviluppo economico del Paese, restituendogli il ruolo di punto di riferimento e di garanzia per l’intera comunità finanziaria". Italia Informa è un gruppo di informazione economica e finanziaria. "Il premio - si legge in una nota della Cassa – rappresenta una certificazione prestigiosa perché decretata dal ’gotha’ della comunicazione delle principali società, aziende e banche. La scelta ha premiato le carriere, ma soprattutto il percorso di vita di chi nel mondo economico e della finanza, ma anche dell’arte e della cultura, ha saputo lanciare e vincere la ’sua’ sfida".